9a²+14:25 и b²-1:b при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла ?(за место дробной черты двоеточие)

Алгебра

9a²+14:25 и b²-1:b при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла ?(за место дробной черты двоеточие)

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