Помогите пожалуйста решить задачу. Масса одного арбуза 6кг,а масса другого на n кг ??еньше. Какова общая масса двух арбузов?Составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4. Большое спасибо.
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Масса одного арбуза 6кг,а масса другого на n кг ??еньше. Какова общая масса двух арбузов?Составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4. Большое спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 + (6-2) = 10 2) 6+ (6-3) = 9 3) 6 + (6-4) =8
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