Помогите пожалуйста решить задачу. Масса одного арбуза 6кг,а масса другого на n кг ??еньше. Какова общая масса двух арбузов?Составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4. Большое спасибо.

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Масса одного арбуза 6кг,а масса другого на n кг ??еньше. Какова общая масса двух арбузов?Составьте выражение и найдите его значение при n=2;3;4. Большое спасибо.

Автор: Гость