Среднее арефмитическое ряда,состоящего из 5 чисел,равно 16.К этому числу приписали ещё одно число,и среднее арефмитическое ряда стало равно 15,какое число приписали?
Алгебра
Среднее арефмитическое ряда,состоящего из 5 чисел,равно 16.К этому числу приписали ещё одно число,и среднее арефмитическое ряда стало равно 15,какое число приписали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0. Приписали ноль. Среднее арифметическое это сумма всего ряда на количество чисел в ряду. а значит 5*16=80 сумма чисел первого ряда. 15*6=80 сумма второго ряда, а суммц не меняет только ноль.
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