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Y=x^2 y=x+6 помогите пж
Математика
Y=x^2 y=x+6 помогите пж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 +6=8 самое люгкое на земле
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