Сочинение Интересная встреча СРОЧНООООО

Гость: Гость:

Вчера была очень интересная встреча с моим другом! Мы гуляли по парку, катались на аттракционах, рассказывали друг другу тайны и секреты. Мы много смеялись, шутили. Сначала мы встретились возле светофора и сразу же поехали в парк на роликах, прихватив с собой сменную обувь. Когда мы ехали, он рассказывал мне разные увлекательные истории, которые случились с ним за лето. Как в Испании он ходил в зоопарк, завел новых друзей.. Я ему тоже рассказала, как ездила в Англию и немного подучила английский. Когда мы приехали в парк, людей было не очень много. Мы сразу же купили карточку, положили туда деньги, переодели сменную обувь и побежали кататься. Мы прокатились почти на всех аттракционах! Было очень увлекательно. После парка мы побежали в кафе неподалеку. Там мы подкрепились, поговорили, а потом разошлись, договорившись сесть за одну парту в школе. Вот такая была у меня интересная встреча!