Сочинение Интересная встреча СРОЧНООООО

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Сочинение Интересная встреча СРОЧНООООО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера была очень интересная встреча с моим другом! Мы гуляли по парку, катались на аттракционах, рассказывали друг другу тайны и секреты. Мы много смеялись, шутили.  Сначала мы встретились возле светофора и сразу же поехали в парк на роликах, прихватив с собой сменную обувь.  Когда мы ехали, он рассказывал мне разные увлекательные истории, которые случились с ним за лето. Как в Испании он ходил в зоопарк, завел новых друзей.. Я ему тоже рассказала,  как ездила в Англию и немного подучила английский.  Когда мы приехали в парк, людей было не очень много. Мы сразу же купили карточку, положили туда деньги, переодели сменную обувь и побежали кататься.  Мы прокатились почти на всех аттракционах! Было очень увлекательно.  После  парка мы побежали в кафе неподалеку. Там мы подкрепились,  поговорили, а потом разошлись, договорившись сесть за одну парту в школе.  Вот такая была у меня интересная встреча!
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