Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической ??истеме Д. И. Менделеева мышьяк
Химия
Характеристика химического элемента на основании его положения в периодической ??истеме Д. И. Менделеева мышьяк
Ответ(ы) на вопрос:
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Мышья́к (лат.Arsenicum; обозначается символом ) —химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) четвёртого периодапериодической системы; имеетатомный номер 33. Простое вещество представляет собой хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком (в серой аллотропной модификации). CAS-номер: 7440-38-2.
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