Помогите составить текст из 5-6 предлодений, использовать нужно все слова которые ??аны

Гость: Гость:

Я выглядела отлично — на мне была лучшая бижутерия. Порадовали угощения: нам предложили бренди на брудершафт, я попробовала бифштекс и бутерброд, а впереди ещё ждал какой-то таинственный деликатес. Интерьер помещения был классическим, и мое декольте было для него излишне вызывающим. Шатен, с которым мне было бы так интересно пообщаться тет-а-тет, — менеджер отеля, подносивший мне канапе. Он имел приятный тембр, который то набирал темп, то участливо его снижал. Это был шоумен, виртуозно освоивший сервис. Фрикасе, капуччино, эспрессо — кафе живет свое жизнью, внимательно встречает новых посетителей и обслуживает постоянных клиентов.