Найдите наименьшее общее кратное чисел m и n если НОД (m;n)=55 a НОК (m;n)=24200
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел m и n если НОД (m;n)=55 a НОК (m;n)=24200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как-бы , там уже написано , что НОК(m;n)=24200
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