Написать сочинение о достопремичательности в городе ленске

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Ленск и его достопримечательности Ленску всего полвека и он считается и даже когда-то был опорным пунктом знаменитой Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга. Однако, это не совсем верно. Ведь населенный пункт на его территории основали «промышленные люди» за три века до получения статуса города. Как и в любом другом городе здесь есть много интересных мест которые можно посетить.Например можно прогуляться по Набережной или отправиться в поход по окрестностям города. Любители интересных экскурсии, могут быть уверены, что им не придется скучать. По адресу улица Каландарашвили, 16, находится Музей в котором представлены предметы быта коренных народов Севера, чучела животных, населяющих этот суровый край, и другие экспонаты, рассказывающие о его истории. А еще туристы увидят традиционное снаряжение якутского охотника и красочные национальные костюмы. Одним из символов Ленска является Памятник ямщикам который находится на — любимом месте прогулок горожан. Этот монумент довольно большой и изображает молодца-ямщика на лихой тройке жеребцов. Надо сказать, что первая ямская станция под названием Мухтуя была открыта на территории современного Ленска еще в 17 веке. Практически все гости города приезжают на Набережную, чтобы увидеть это великолепное произведение и сфотографироваться на его фоне. В 2001 году в Ленске был построен православный хрвмосвященный во имя святителя Иннокентия. Эта небольшая церковь признана памятником современного деревянного зодчества, а напротив храма установлен памятник просветителю Якутии Иннокентию Вениаминову. В теплое время года туристам обязательно стоит выделить время для прогулки по бульвару имени Ягнышева.Там находиться Монумент Ладья. Он представляет собой высокую колонну, увенчанную изображением старинного корабля, на котором в эти края приплывали отважные русские мореплаватели. Молодой и при этом старинный город Ленск — прекрасное место для интересных экскурсий. Поэтому приезжайте сюда, чтобы увидеть многочисленные достопримечательности и узнать много нового о этом прекрасном городе и его истории