Вычислить: sin17 cos28 + cos17 sin28
Алгебра
Вычислить: sin17 cos28 + cos17 sin28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле синуса суммы: sin(a+b) = sin(a)*cos(b)+cos(a)*sin(b), данное в условии выражение = sin(17+28) = sin(45) = =
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