Написать 8 предложений, что бы в каждом было по 1-2 слов: открытый (open-hearter), общительный (sociable), черта (feature), организованный (well-organized), весёлый (easy-going), ценить (oppreciate), межличностный (interperson...
Английский язык
Написать 8 предложений, что бы в каждом было по 1-2 слов: открытый (open-hearter), общительный (sociable), черта (feature), организованный (well-organized), весёлый (easy-going), ценить (oppreciate), межличностный (interpersonal), сильный(muscular). Заранее благодарю
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