Написать 8 предложений, что бы в каждом было по 1-2 слов: открытый (open-hearter), общительный (sociable), черта (feature), организованный (well-organized), весёлый (easy-going), ценить (oppreciate), межличностный (interperson...

Английский язык

Написать 8 предложений, что бы в каждом было по 1-2 слов: открытый (open-hearter), общительный (sociable), черта (feature), организованный (well-organized), весёлый (easy-going), ценить (oppreciate), межличностный (interpersonal), сильный(muscular). Заранее благодарю

Автор: Гость