Рассчитать молекулярную массу KNO3
Химия
Рассчитать молекулярную массу KNO3
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KNO3=Ar(K)+Ar(N)+3*Ar(O)=39+14+48=101 г/моль
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