Найдите обьём прямоугольного параллепипеда высотой 5 см шириной 2 см длиной 7 см
Математика
Найдите обьём прямоугольного параллепипеда высотой 5 см шириной 2 см длиной 7 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти объем нужно все это меж собой перемножить, тоесть длину на ширину и на высоту, ответ:5*2*7=70см3
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