Тренеры принесли 15 синих мячей, а красных мячей, по 6 мячей в коробке. Сколько каробок с красными мячами, если всего пренесли 39 мячей

Математика

Тренеры принесли 15 синих мячей, а красных мячей, по 6 мячей в коробке. Сколько каробок с красными мячами, если всего пренесли 39 мячей

Автор: Гость