Тренеры принесли 15 синих мячей, а красных мячей, по 6 мячей в коробке. Сколько каробок с красными мячами, если всего пренесли 39 мячей
Математика
Тренеры принесли 15 синих мячей, а красных мячей, по 6 мячей в коробке. Сколько каробок с красными мячами, если всего пренесли 39 мячей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну..... Вроде бы так: 1) 39-15=24(шт.) - всего красных мячей 2)24:6=4(шт.) - коробки с красными мячами Ответ: 6коробок с красными мячами
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