Масса 40 кг. длина кочели 2 метра. скорость 3 метра в секунду. найти силу давления
Физика
Масса 40 кг. длина кочели 2 метра. скорость 3 метра в секунду. найти силу давления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальная сила давления на сидение качели F=m*(g+a)=m*(g+V^2/L)=40*(9,8+9/2)=572 H
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