Найдите напряжение между точками А и В если сила тока равна на этом участке цепи р??вна 3 А

Гость: Гость:

Обрати внимание: по резистору (который диагональный в схеме) ток не течет, поскольку имеет место соотношение резисторов плеч: 8/4=6/3 А раз так, то получаем цепь из соединения двух ветвей, в которых резисторы запараллелены: R = 8*4/(8+4) + 6*3/(6+3) = 8/3+2 = 14/3 Ом Напряжение: U = I*R = 3*14/3 = 14 вольт (Замечание: а если соединение "треугольник" превратить в "звезду"? Может быть проще будет решение?) (Или посчитать по законам Кирхгофа???)