Некоторому телу передали количество теплоты, равное 900 Дж. При этом температура этого тела увеличилась на 1 градус. Определите теплоемкость тела.
Физика
Некоторому телу передали количество теплоты, равное 900 Дж. При этом температура этого тела увеличилась на 1 градус. Определите теплоемкость тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано! Q = 900 Дж Δt = 1° _____ c-? По формуле Q = c*m*Δt = C*Δt находим теплоемкость С=с*m: C = Q/Δt = 900/1 = 900 Дж/°С
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