Некоторому телу передали количество теплоты, равное 900 Дж. При этом температура этого тела увеличилась на 1 градус. Определите теплоемкость тела.

Физика

Некоторому телу передали количество теплоты, равное 900 Дж. При этом температура этого тела увеличилась на 1 градус. Определите теплоемкость тела.

Автор: Гость