Ребят срочно! 1) Разложить на простые множители 6552 2)Найти НОД и НОК 1512 и 1008 3)Доказать, что: а) 266 и 285 не взаимно простыне б) 301 и 585 взаимно простые 4)355,1 : 0,67 + 0,83 * 15 = .... 5) Может ли сумма двух про...
Математика
Ребят срочно! 1) Разложить на простые множители 6552 2)Найти НОД и НОК 1512 и 1008 3)Доказать, что: а) 266 и 285 не взаимно простыне б) 301 и 585 взаимно простые 4)355,1 : 0,67 + 0,83 * 15 = .... 5) Может ли сумма двух простых чисел бить составной ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6552=2*2*2*3*3*7*13=2³*3²*7*13 2. 1512=2*2*2*3*3*3*7=2³*3³*7 1008=2*2*2*2*3*3*7=2⁴*3²*7 НОД (1512 и 1008 )= 2³*3²*7=8*9*7=504 НОК (1512 и 1008 )= 2⁴*3³*7=16*27*7=3024 3.Докажите что числа а) 266 и 285 не взаимно простые 266=2*7*19 285=3*5*19 НОД (266 и 285)=2⁰*3⁰*5⁰*7⁰*19=19≠1, для взаимно простых чисел НОД=1 б) 301 и 585 взаимно простые 301=7*43 585=3*3*5*13=3²*5*13 НОД (301 и 585)=3⁰*5⁰*7⁰*13⁰*43⁰=1*1*1*1*1=1 для взаимно простых чисел НОД=1 4.Выполните действия: 355,1/0,67+0,83*15 =542,45 355,1/0,67=530 0,83*15=12,45 530+12,45=542,45 5. Всякое простое число, большее 3, представимо в виде 6κ+1 или 6κ-1, где κ — натуральное число найдем суммы двух чисел 6κ+1+6κ+1=12κ+2=2(6κ+1),т. е. можно представить в виде произведения 6κ+1+6κ-1=12κ=2*2*3*κ, т. е. можно представить в виде произведения 6κ-1+6κ-1=12κ-2=2(6κ-1),т. е. можно представить в виде произведения т. е. сумма будет составным числом или сумма двух простых чисел быть простым числом не может быть
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