Описать душу осени! Срочно!!!

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Душа осени это такая загадка, но её можно описать только лишь в стихе. Осень прекрасная пора Нет это не стужа, не жара Это прохлады, тёплые цвета Красно-желтые листья Так и рвутся в танцы Чтобы в воздухе немного покружиться