Описать душу осени! Срочно!!!
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Описать душу осени! Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душа осени это такая загадка, но её можно описать только лишь в стихе. Осень прекрасная пора Нет это не стужа, не жара Это прохлады, тёплые цвета Красно-желтые листья Так и рвутся в танцы Чтобы в воздухе немного покружиться
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