Прочитайте задачу определите пропорциональны или обратно пропорциональны велич??ны о которых в ней идет речь. СОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ПРОПОРЦИЮ. 1) на окраску 15 м2 пола израсходовано 1.5 кг эмали. сколько эмали потребуется для окра...

Математика

Прочитайте задачу определите пропорциональны или обратно пропорциональны велич??ны о которых в ней идет речь. СОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ПРОПОРЦИЮ. 1) на окраску 15 м2 пола израсходовано 1.5 кг эмали. сколько эмали потребуется для окраски пола в комнате, размеры которой 5,2х3,5(м) 2)12 тракторов одинаковой мощности могут вспахать поле за 88ч. Сколько нужно таких же тракторов,чтобы вспахать это поле за 33ч 3)Для строительства двух одинаковых домов требуется 120 м3 леа. Сколько кубических метров леса потребуется для строительства 6 таких домов? 4)для приготовления каши на 1 стакан молока требуется 2 столовых ложки крупы.Сколько нужно взять стаканов молока,чтобы приготовить кашу из 6 столовых ложек 5)На карте железная дорога Москва - Санкт-Петербург,имеющая длину 650 км,изображена линией 5 см. Какую длину на этой карте имеет линия,изображающая Байкало-Амурскую магистраль,если длина этой магистрали 3145 км? 6)маятник стенных часов совершает 198 колебаний за 3.3 мин сколько колебаний совершает маятник за 12 минут

Автор: Гость