Описать душу осени! Помогите пожалуйста
Литература
Описать душу осени! Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душа осени порывистая и сумбурная. Временами - горячая и яркая, кружащая разноцветные листья в веселом танце. Временами она тоскующая и горюющая по милым сердцу теплым дням. Она непредсказуема и многолика, играющая лучами солнца и звонкими каплями дождя. Она как молодая игривая девушка, которая не может решиться перед важным выбором и постоянно мечется - отсюда резкая смена погоды, которую мы наблюдаем.
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