Сочините предложения на слова: атқамінер,алыпсатар,атәкелер.Срочно!
Қазақ тiлi
Сочините предложения на слова: атқамінер,алыпсатар,атәкелер.Срочно!
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Напиши слова по русский тогда соченю
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