2^3x-6*2^2x+12*2^x-8=0 решите уравнение
Алгебра
2^3x-6*2^2x+12*2^x-8=0 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле куба разности, (a-b)^3 = a^3 - 3*(a^2)*b + 3*a*(b^2) - b^3. левая часть сворачивается = (2^x -2)^3 =0; <=> 2^x - 2 = 0, <=> 2^x = 2, <=> x=1.
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