Какие заповедники есть в Москве

Окружающий мир
Какие заповедники есть в Москве
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Национальный парк «Лосиный остров»  2. Приокско-Террасный биосферный резерват 3. Завидовский заповедник  4. Памятник природы «Серебряный Бор». 5 Журавлиная родина 6.Национальный парк «Плещеево озеро»  7. Ландшафтный заказник «Тёплый Стан» (зона отдыха «Тропарево»)  8. Череустинский лес
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