Какие заповедники есть в Москве
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Какие заповедники есть в Москве
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1. Национальный парк «Лосиный остров» 2. Приокско-Террасный биосферный резерват 3. Завидовский заповедник 4. Памятник природы «Серебряный Бор». 5 Журавлиная родина 6.Национальный парк «Плещеево озеро» 7. Ландшафтный заказник «Тёплый Стан» (зона отдыха «Тропарево») 8. Череустинский лес
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