Объясните почему многие экономисты считают оптимальной смешанную экономику, а не командную, равно как и не свободный рынок

Обществознание
Объясните почему многие экономисты считают оптимальной смешанную экономику, а не командную, равно как и не свободный рынок
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Автор: Гость
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Гость:
Многие экономисты считают оптимальной смешанную экономику а не командном потому что это как не свободный рынок
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