Найти число, если 24% его составляют 12,6
Математика
Найти число, если 24% его составляют 12,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найти число, если 24% его составляют 12,6 : 24% / 12.6 = 100%/x 24x = 12.6*100 ; x= 1260/24 x= 52,5 Ответ: 52,5 искомое число
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