Задания на прикрепленном изображении, прошу помочь.

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1. Бикорбанатная буферная система обязательно содержит в составе угольную кислоту Н2СО3 Ответ: Н2СО3 2. Гидрофильность - вещ-ва, энергия притяжения которых к молекулам воды превышает энергию водородных связей. К ним относятся белки и углеводы. Ответ: моносахариды, полисахариды, белки. 3. М акроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 4. 1 мкм = 0.001 миллиметра. 5. Сжимаемостью воды. 6. 4 7. 2 8. Т.Шванн, Мюллер 9. Тканевый 10. Г емоглобиновый буфер