C помощью транспортира постройте две прямые угол между которыми равен:а)25°б)70°в)90°
Математика
C помощью транспортира постройте две прямые угол между которыми равен:а)25°б)70°в)90°
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