Пожалуйста скажите ответ?!! Номер 144
Математика
Пожалуйста скажите ответ?!! Номер 144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№144 1) Они равные 2) 12 см = 1 дм 2 см 3) 17 см = 1 дм 7 см 24 см = 2 дм 4 см 3 дм 5 см = 35 см 4 дм 7 см =47 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Одна сторона треугольника 42см, что на 24см больше второй стороны: третья сторона в 3 раза больше второй. Вычеслите периметр
Математика
Найди длины сторон равностороннего треугольника, периметр которого равен периме??ру данной фигуры.Помогите пожалуйста срочно надо