Пожалуйста скажите ответ?!! Номер 144

Математика
Пожалуйста скажите ответ?!! Номер 144
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№144 1) Они равные 2) 12 см = 1 дм 2 см 3) 17 см = 1 дм 7 см      24 см = 2 дм 4 см      3 дм 5 см = 35 см      4 дм 7 см =47 см
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