Пожарная лестница состоит из двух секций. Одна секция на 5 метров длиннее другой. Какова длин каждой секции, если общая длина лестницы 25 метров? Как решить это задачу без X(икс)

Математика

Пожарная лестница состоит из двух секций. Одна секция на 5 метров длиннее другой. Какова длин каждой секции, если общая длина лестницы 25 метров? Как решить это задачу без X(икс)

Автор: Гость