Пожарная лестница состоит из двух секций. Одна секция на 5 метров длиннее другой. Какова длин каждой секции, если общая длина лестницы 25 метров? Как решить это задачу без X(икс)
Математика
Пожарная лестница состоит из двух секций. Одна секция на 5 метров длиннее другой. Какова длин каждой секции, если общая длина лестницы 25 метров? Как решить это задачу без X(икс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25-5=20(м)-Длинна всей лестницы без 5-ти метров 2)20/2=10(м)- Длинна первой секции 3)10+5=15(м)- длинна второй секции Ответ: 10 м, 15 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложение со словами ложка тропка сказка варежка в форме родительного падежа множественного числа
Математика
Алгебра
Английский язык