Предъявление какого (каких) из перечисленных документов является основанием для ??ыдачи избирателю избирательного бюллетеня : А)Паспорт гражданина Российской Федерации; Б)Военный билет (для лиц,проходящих военную службу); В)...

История
Предъявление какого (каких) из перечисленных документов является основанием для ??ыдачи избирателю избирательного бюллетеня : А)Паспорт гражданина Российской Федерации; Б)Военный билет (для лиц,проходящих военную службу); В)Студенческий билет (для лиц,проходящих обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации); Г)Водительские права нового образца.
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Ответ(ы):
Гость:
Основанием для выдачи бюллетеня является только паспорт!
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