Предложение для синтаксического разбора тире в начале Стивенсон и помышлял о соз??ании книги рассчитаны на массового читателя

Русский язык
Предложение для синтаксического разбора тире в начале Стивенсон и помышлял о соз??ании книги рассчитаны на массового читателя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале (обстоят.) Стивенсон (подлеж.) и помышлял  (сказ.)  о создании (дополн.) книги (дополн.) , \  рассчитанной на массового читателя\  .(определ.) Предлож. повествоват., невоскл., простое, двусоставное, распространенное, осложнено обособленным определением, выражен. причастным оборотом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребят, кому помочь с алгеброй. Скажите
Ответить
Алгебра
Угадайте корень уравнения x*x-1=8 и выполните проверку Примечание без каких нибудь √
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите пожалуйста озаглавте текст
Ответить
Математика
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА упр 391
Ответить
Математика
(21б) Помогите пожалуйста!
Ответить