Предложение со словами беспрестанно вприсядку неприятно в припрыжку неприменно ??еспрерывно превосходно причудливо беспрепятственно неприветливо
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Предложение со словами беспрестанно вприсядку неприятно в припрыжку неприменно ??еспрерывно превосходно причудливо беспрепятственно неприветливо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он беспрестанно бормотал в ответ Мальчик стал плясать вприсятку. Неприятно с тобой говорить! Лена бежала вприпрыжку,напевая на ходу песенку. Я непременно хочу с ним помириться. Саша работал беспрерывно. Превосходно выполнил работу! Ох,как же причудливо светит солнце! Витя беспрепятственно прошёл все задания. Катя неприветливо улыбнулась.
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