Предложения с местоимениями большинство, множество
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Предложения с местоимениями большинство, множество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство людей отдыхают в это время. Множество птиц прилетело в наш сад.
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