Предложения с местоимениями большинство, множество

Русский язык
Предложения с местоимениями большинство, множество
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство людей отдыхают в это время. Множество птиц прилетело в наш сад.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Пж дайте литературный паспорт к книге захар беркут
Ответить
Русский язык
Спиши,определи падеж существительных. Медведь пробирается через кусты.Школа находится возле леса.В полях работают комбайны.
Ответить
Математика
Нечетное число которое меньше 50, раздилили на 7 и получили в остатке 2.какое число разделили на 7?Запиши все возможные чила.
Ответить
Русский язык
Подбери синонимы к неологизмам валюта фирма вирус
Ответить
Английский язык
Помогите!вставьте необходимые предлоги 1.Great Britain is situated … the British Isles. 2.The United Kingdom is inhabited … the English, the Scot...
Ответить