Представьте, что вам нужно описать костюм. Подберите глаголы к данным наречиям та??, чтобы получившиеся словосочетания можно было бы использовать в тексте (С)верху, (с)боку, (с)лева, (на)изнанку, (с)изнанки, (в)двое, (по)короче...
Русский язык
Представьте, что вам нужно описать костюм. Подберите глаголы к данным наречиям та??, чтобы получившиеся словосочетания можно было бы использовать в тексте (С)верху, (с)боку, (с)лева, (на)изнанку, (с)изнанки, (в)двое, (по)короче, (по)середине, (по)низу, крепко(на)крепко, крест(на)крест, (по) дешёвке, (по)домашнему, (по)английски. Для справок: вышить, прикрепить, вывернуть, надеть, украсить, сложить, отрезать, подколоть, застегнуть, купить, подложить, расположить, прострочить, пришить, выглядеть, завязать
Ответ(ы):
Гость:
Украсить сверху, застегнуть сбоку, расположить слева, вывернуть наизнанку, подколоть с изнанки, сложить вдвое, отрезать покороче, прострочить посередине, вышить понизу, крепко-накрепко прикрепить, крест на крест вышить, купить по дешевке, выглядеть по-домашнему, завязать по-английски.
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