Представьте, что вы сидите на берегу моря (озера, реки, пруда). Что привело вас сюда? Может быть вы хотите встретить рыбаков, лодки которых вот-вот появятся на горизонте; может быть,вы пришли сюда отдохнуть, искупаться, позагор...

Гость: Гость:

Я сижу на берегу.Мы с моей семьей поехали на озера отдохнуть.Я и сестрёнка Лиза вытаскиваем плед,удочки и тарелки.Мама и наша тетя Лена разожгли огонь для костра.Папа и дедушка взяли рыболовные снадобье и поплыли на лодке,рыбачить.Пока они рыбачили мама и сестра пошли искупаться.Мы с Леной сидели на берегу читали книжки.Настал вечер.Папа и дед порыбачили,поймали окуня.Мама,тетя Лена и я стали ставить палатку.Потом мама готовила уху а дедушка начал рассказывать истории.Этот день я запомню на всегда,потому что мы собрались вместе.