Представьте, что вы сидите на берегу моря (озера, реки, пруда). Что привело вас сюда? Может быть вы хотите встретить рыбаков, лодки которых вот-вот появятся на горизонте; может быть,вы пришли сюда отдохнуть, искупаться, позагор...
Русский язык
Представьте, что вы сидите на берегу моря (озера, реки, пруда). Что привело вас сюда? Может быть вы хотите встретить рыбаков, лодки которых вот-вот появятся на горизонте; может быть,вы пришли сюда отдохнуть, искупаться, позагорать; может быть , вы просто любуетесь пейзажем? Напишите сочинение, которое начиналось бы словами "Я сижу на берегу...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сижу на берегу.Мы с моей семьей поехали на озера отдохнуть.Я и сестрёнка Лиза вытаскиваем плед,удочки и тарелки.Мама и наша тетя Лена разожгли огонь для костра.Папа и дедушка взяли рыболовные снадобье и поплыли на лодке,рыбачить.Пока они рыбачили мама и сестра пошли искупаться.Мы с Леной сидели на берегу читали книжки.Настал вечер.Папа и дед порыбачили,поймали окуня.Мама,тетя Лена и я стали ставить палатку.Потом мама готовила уху а дедушка начал рассказывать истории.Этот день я запомню на всегда,потому что мы собрались вместе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На ёлку повысили 15 шаров из них 7 синие 4 зелёные а остальные красные сколько красн??х шаров повесили на ёлку помогите решить
Английский язык
Put the verbs in brackets into the past perfect or the past perfect continuous. Use only full forms (e.g.: had gone, had been playing, etc.). A: ...
Математика
В 5м классе одной школы учатся дети не младше 10 и не старше 12 лет. всего в классе 17 у??еников. докажите , что в этом классе шестеро учащихся по ...
Алгебра