Представьте в виде дроби с наименьшим натуральным знаменателем числа : 36 ; - 45 ; 4,2 ; - 0,8 ; 15 1/6 ; -2/9
Математика
Представьте в виде дроби с наименьшим натуральным знаменателем числа : 36 ; - 45 ; 4,2 ; - 0,8 ; 15 1/6 ; -2/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/1 -45/1 21/5 -4/5 8/3 -2/9
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