Представьте в виде многочлена выражение: (a^2-2a+3)(a-4);(5x-2)(x^2-x-1); (2-2x+x^2)(x+5); (3y-4)(y^2-y+1)
Алгебра
Представьте в виде многочлена выражение: (a^2-2a+3)(a-4);(5x-2)(x^2-x-1); (2-2x+x^2)(x+5); (3y-4)(y^2-y+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а^2-2а+3)(а-4)= =а^3-4а^2-2а^2+8а+3а-12= =а^3-6а^2+11а-12 (5х-2)(х^2-х-1)= =5х^3-5х^2-5х-2х^2+2х+2= =5х^3-7х^2-3х+2 (2-2х+х^2)(х+5)= =2х+10-2х^2-10х+х^3+5х^2= =х^3-8х+10+3х^2 (3у-4)(у^2-у+1)= =3у^3-3у^2+3у-4у^2+4у-4= =3у^3-7у^2+7у-4
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