Представьте выражение в виде степени и вычислите его значение: 1)11^5*(11^3):11^24; 2)9^2*27:3^4
Алгебра
Представьте выражение в виде степени и вычислите его значение: 1)11^5*(11^3):11^24; 2)9^2*27:3^4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 11⁵ * 11³ :11²⁴=11⁵⁺³⁻²⁴=11⁻¹⁶ =1/11¹⁶ 2)9² * 27:3⁴=3⁴ *3³:3⁴=3³=27
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