Представьте выражение в виде степени и вычислите его значение: 1)11^5*(11^3):11^24; 2)9^2*27:3^4

Алгебра

Представьте выражение в виде степени и вычислите его значение: 1)11^5*(11^3):11^24; 2)9^2*27:3^4

Автор: Гость