Преведите, если восможно, к знаменателю 10 или знаменателю 100 дробь: б) 7/20; 8/25; 3/20; 4/30; 35/50.
Математика
Преведите, если восможно, к знаменателю 10 или знаменателю 100 дробь: б) 7/20; 8/25; 3/20; 4/30; 35/50.
Ответ(ы):
Гость:
100 : 20 = 5 - доп.множ. к 7/20 = (7*5)/(20*5) = 35/100 100 : 25 = 4 - доп.множ. к 8/25 = (8*4)/(25*4) = 32/100 100 : 20 = 5 - доп.множ. к 3/20 = (3*5)/(20*5) = 15/100 100 : 30 = 3 (ост.10) - невозможно 35/50 = 7/10 - сократили на 5
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