Ледокол двигался три дня. За первый день он прошел половину всего пути, во второй день- 0,6 оставшейся части, за третий день - последние 24 км. Найдите длину всего пути.

Математика

Ледокол двигался три дня. За первый день он прошел половину всего пути, во второй день- 0,6 оставшейся части, за третий день - последние 24 км. Найдите длину всего пути.

Автор: Гость