Ледокол двигался три дня. За первый день он прошел половину всего пути, во второй день- 0,6 оставшейся части, за третий день - последние 24 км. Найдите длину всего пути.
Математика
Ледокол двигался три дня. За первый день он прошел половину всего пути, во второй день- 0,6 оставшейся части, за третий день - последние 24 км. Найдите длину всего пути.
Ответ(ы):
Гость:
Х - весь путь 0,5х - в 1 день х - 0,5х - осталось после 1дня. (х - 0,5х)*6 - во 2день. 24 - в 3день. 0,5х + (х-0,5х)*0,6 + 24 = х 0,5х + 0,6х - 0,3х + 24 = х -0,2х = - 24 х = 120 весь путь.
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