Номер 39. Срочно, заранее спасибо)

Французский язык
Номер 39. Срочно, заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
vrai : 4; 6 8  faux - остальные потому что1) он французский писатель2) он американский3) он японский5) французский7) футболист французский (кабильского происхождения) ..................................

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