Замените звёздочки цифрами *,2**---2,*8*=1,447 *6,*7---*,0*=26,865 4*5,6*---*48,*5=27*,28 --- это минус Решите побыстрее Заранее спасибо

Математика
Замените звёздочки цифрами *,2**---2,*8*=1,447 *6,*7---*,0*=26,865 4*5,6*---*48,*5=27*,28 --- это минус Решите побыстрее Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4,229-2,782=1,447 425,63-148,35=277,88
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