Какое слово благодарности сказал Иа-Иа Пяточку?
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Какое слово благодарности сказал Иа-Иа Пяточку?
Ответ(ы):
Гость:
Спасибо пух-сказал Иа.Ты настоящий друг не то что некоторые.
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