При каком значении параметра a уравнение ax+ 2x = 3-2x не имеет корней ?

Математика
При каком значении параметра a уравнение ax+ 2x = 3-2x не имеет корней ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax+ 2x+2x = 3 (a+ 4)x = 3 х=3/(a+ 4)дробь имеет смысл если а+4 ≠0, получаем a+ 4=0 a=-4 при этом значении , уранение не имеет решении
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