При пересечении двух прямых один из образовавшихся углов в три раза больше дргого . Найдите эти углы.

Гость: Гость:

чертишь две пересеченные прямые, угол любой обозначаешь за х, и угол рядом за 3х. они смежные и их сумма равна 180 градусов. уравнение: х+3х=180. 4х=180. х=180:4. х=45. Угол, который обозначил(а) за х, будет равен 45 градусов, а который за 3х, будет равен 45*3=135 градусов. противоположный угол лежащий напротив угла в 45 градусов, будет равне 45 градусам, и со 135 градусами тоже самое, тк они вертикальные