При помоле ржи на каждые три части муки получается одна часть отходов. Сколько смололи ржи, если муки получилось на 36ц больше, чем отходов?

Математика
При помоле ржи на каждые три части муки получается одна часть отходов. Сколько смололи ржи, если муки получилось на 36ц больше, чем отходов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х это часть тогда 3х-х=36 2х=36 х=18 рожь состоит из 3х муки и 1х отходов, итого 4х 4*18=72ц
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