Прямоугольник,соседние стороны которого равны 42 см и 14 см,и квадрат имеют равные периметры.Найдите длину стороны квадрата
Математика
Прямоугольник,соседние стороны которого равны 42 см и 14 см,и квадрат имеют равные периметры.Найдите длину стороны квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника равен 42+42+14+14=112 см т.к. периметр квадрата равен периметру прямоугольника, а в квадрате все стороны равны, то длина одной стороны квадрата равна 112/4=28 см
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