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Причины Гражданской войны в РоссииГражданская война в России в 1917-1922 годах, бесспорно, стала большой трагедией для страны и отбросила её на десятилетия назад. Что же стало причиной Гражданской войны, этой масштабной и жестокой народной бойни, длившейся в течение нескольких лет практически на всей территории бывшей Российской империи? Ситуация в России до событий 1917 года была очень нестабильной. Россия обладала мощной армии, достаточно устойчивой экономикой и считалась одной из самых влиятельных стран. Однако мира в самой империи не было благодаря ряду причин: 1). Примерно 80% процентов населения составляли крестьяне, низкоквалифицированные рабочие и небогатые мещане. Эта часть населения непосредственно создавала национальные богатства страны, но при этом сама жила за чертой бедности, была неграмотна и частично ограничена в правах. Тяжелая работа, пьянство, отсутствие образования и частые притеснения со стороны более богатых сограждан и государственной машины вызывали постоянное недовольство и желание коренным образом изменить условия своей жизни, прежде всего, за счёт более богатых сословий. Именно эта часть населения (в особенности рабочие) и обеспечила большевикам приход к власти в 1917 году и начало «раскулачивания» во всех слоях общества. Представители же привилегированных слоев населения (дворянство, богатые крестьяне, купцы, мещане, духовенство, высшее офицерство, часть интеллигенции) совершенно не собирались уступать своих прав, что и стало одной из причин Гражданской войны в России. 2). Наличие в России большого количества партий и революционных организаций. Идейные разногласия между ними никак не способствовали миру внутри страны, ведь каждая партия хотела своего. Социалисты-революционеры (эсеры) хотели всеобщего передела собственности и равенства в правах, монархисты – жёсткой централизации власти и продолжения тактики медленных перемен, большевики – прихода мировой революции, либералы хотели конституционного правления по примеру Англии. В народе также существовали свои противоречия. Революции породили жестокость, эта жестокость вместе с неумение и нежеланием договариваться мирно стали другой причиной Гражданской войны в России. Но главным катализатором Гражданской войны в России, безусловно, стала предшествующая ей Первая мировая война, в несколько раз усилившая все противоречия и последовавший за ней Октябрьский переворот. Война, цели которой были чужды народу, только ожесточила людей, провоцируя в них излишнюю агрессию. Она же выделила и многих талантливых офицеров, которые впоследствии стали легендарными красными командирами и белыми генералами. В стране, пережившей войну, народ больше верил авторитету бывших солдат и офицеров, обещавших скорое и быстрое решение проблем путём насилия, нежели политикам, которые призывали к миру. Пришедшая к власти партия большевиков также подливала масла в огонь. Руководители партии совершенно не собирались решать столетние российские проблемы мягкими и либеральными методами, наоборот, она разрушала остатки старой системы и провоцировала Гражданскую войну в России изнутри, согласно своему лозунгу «Превратим войну мировую в войну гражданскую». Жестокие карательные акции и массовое истребление неугодных с обеих сторон, насильственное изъятие продовольствия у крестьян, всеобщее падение нравов и атмосфера разрухи и стали основной причиной затяжной гражданскую войну внутри России.