Придумайте антонимы(НАРЕЧИЯ) к словам:легкомысленно,внезапно,срочно,спокойно,свободно.

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Придумайте антонимы(НАРЕЧИЯ) к словам:легкомысленно,внезапно,срочно,спокойно,свободно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легкомысленно - серьезно; внезапно - ожидаемо; срочно - неспешно; спокойно - тревожно; свободно - угнетенно
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